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Dünya
AA 10.07.2023 16:13

Kuzey Kore, hava sahasını "ihlal eden" ABD keşif uçaklarını düşürmekle tehdit etti

Kuzey Kore, hava sahasının ihlal edildiğini ileri sürerek, ABD'yi "provokatif faaliyetlerini" durdurmaması durumunda keşif uçaklarını düşürmekle tehdit etti.

Kuzey Kore, hava sahasını "ihlal eden" ABD keşif uçaklarını düşürmekle tehdit etti

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki hava faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Hava Kuvvetlerinin Kore Yarımadası'nda yaptığı keşif uçuşları sırasında Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle egemenliğini tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin stratejik keşif uçağının Doğu Denizinde (Japon Denizinde) düşürülmesi gibi şok edici bir kazanın gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgedeki askeri durumun "telafi edilemez" hale gelmesinden ABD'nin sorumlu tutulacağı vurgulanarak, ABD'nin Kuzey Kore'nin egemenliğine karşı espiyonaj faaliyetleri yaptığı iddia edildi.

Kuzey Kore tarafından 1969, 1994 ve 2003 yılarında düşürülen ABD hava araçlarının "kaderi" hatırlatılan açıklamada, "Her şeyin bir sınırı var." ifadeleriyle ABD'nin "havadaki provokatif espiyonaj faaliyetlerinin bedelini ödeyeceği" aktarıldı.

Kuzey Kore, ABD’nin nükleer güçlü denizaltılarının tehdit oluşturduğunu ifade etti

Öte yandan, Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer enerjili denizaltılar gönderme planını kınayarak, planın bölgede nükleer çatışmaya sebep olabileceğini bildirdi.

Sözcü, yaptığı açıklamada, 1981'den bu yana bölgeye ilk defa girecek nükleer başlıklı denizaltıların bölgesel çatışma ve askeri gerilimlere yol açabileceğini ifade etti.

Nükleer denizaltıların Kuzey Kore’ye yönelik "açık nükleer şantaj" olduğunun altını çizerek planı kınayan Sözcü, "ABD'nin sorumsuz eylemlerinin önüne geçmek için Kuzey Kore’nin nasıl karşılık vereceğini açıkça sergilemesi gerektiğini" kaydetti.

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