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Dünya
AA 10.07.2023 15:38

Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık 200 göçmen bulunan bir balıkçı teknesi bulundu

İspanya Deniz Kurtarma Servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir İspanyol keşif uçağının, yaklaşık iki haftadır kayıp olan ve içinde yaklaşık 200 göçmen bulunan bir balıkçı teknesi bulduğunu söyledi.

Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık 200 göçmen bulunan bir balıkçı teknesi bulundu

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Deniz Kurtarma Servisi  Sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, "Uçak, Kanarda Adaları'nın 71 mil güneyinde, içinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu büyük bir tekne buldu ve bunun kayıp tekne olma ihtimali var" dedi.

Sözcü, bir kurtarma gemisinin yolda olduğunu ve bölgeye varmasının yaklaşık iki buçuk saat süreceğini de sözlerine ekledi.

İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor. 

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