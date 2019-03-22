Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınır kenti Kaesong'da yer alan ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin irtibat bürosunda bir toplantı sırasında kararını Güney Kore'ye bildirdiği belirtilen açıklamada, bu kararın "üzücü" olduğu dile getirildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, geçen eylülde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.

Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA