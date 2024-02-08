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Dünya
AA 08.02.2024 12:24

Kuzey Kore, Güney ile ekonomik işbirliğine dair yasaları feshetme kararı aldı

Kuzey Kore, Güney Kore ile ekonomik işbirliğine dair yasaları ilga etme kararı aldı.

Kuzey Kore, Güney ile ekonomik işbirliğine dair yasaları feshetme kararı aldı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinde dün yapılan bir toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Kumgang Dağı'nda düzenlenecek uluslararası turlara dair yasaların feshedilmesi kararı alındı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'yi daha da yalnızlaştıracak bu fesih kararının beklenmedik bir şey olmadığını bildirdi.

Bir bakanlık yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, anlaşmaların Kuzey Kore'nin tek taraflı kararıyla geçersiz hale gelmediğini, Pyongyang'ın kararına acil bir yanıt vermeyi planlamadıklarını belirtti.

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi, ocak ayı ortasında Güney Kore ile ilişkileri yönetmekle görevli kilit devlet kurumları olan Barışçıl Birleşme Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresini lağvettiğini açıklamıştı.

Ülkenin lideri Kim Jong-un da Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağırısında bulunmuştu.

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