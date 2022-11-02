Başkanlık açıklamasına göre, Wonsan dahil farklı bölgelerden ateşlenen en az 10 füze, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarına düştü.

Füzelerden birinin, iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düştüğü aktarılan açıklamada, denemeler "tahammül edilemez" şeklinde nitelendirildi.

Başkanlık açıklamasında "(Kore Yarımadasının) Bölünme sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesi, Güney Kore'nin deniz sahasına düştü." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin doğu kıyısındaki Ulleung Adası'nda yerel saatle 08.55'te hava saldırı alarmları duyuldu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği zirvede "provokasyonların bedeli" için Kuzey Kore'ye karşı cesur önlemler alınmasını istedi.

Tokyo'dan Pyongyang'a nota

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Ülkesinin Pekin Büyükelçiliği üzerinden Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydeden Hamada, bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığını söyledi.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.