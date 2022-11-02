Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'dan Rus senatörün "Kiev ve İslamabad nükleer silahları görüştü" iddiasına ret
[Fotograf: AP]
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus Senatör İgor Morozov’un "Ukraynalı uzmanların, Pakistan’a giderek burada nükleer silah geliştirme teknolojisini görüştüğüne" dair iddiaları reddetti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "boş ve temelsiz" olarak nitelendirilen Morozov'un açıklamalarının Pakistan-Rusya ilişkilerinin ruhuyla tutarsız olduğu vurgulandı.
Moskova’dan, Morozov'un ifadelerinin açıklığa kavuşturulması istendi.
Morozov, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukraynalı uzmanların, Pakistan’a gittiğini ve burada bir heyetle nükleer silah teknolojisi geliştirmeye dair görüşme yaptıklarını iddia etmişti.
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