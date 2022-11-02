Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "boş ve temelsiz" olarak nitelendirilen Morozov'un açıklamalarının Pakistan-Rusya ilişkilerinin ruhuyla tutarsız olduğu vurgulandı.

Moskova’dan, Morozov'un ifadelerinin açıklığa kavuşturulması istendi.

Morozov, dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukraynalı uzmanların, Pakistan’a gittiğini ve burada bir heyetle nükleer silah teknolojisi geliştirmeye dair görüşme yaptıklarını iddia etmişti.