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Dünya
BBC 08.04.2025 06:48

Kuzey Kore, altı yıl sonra ilk uluslararası maratona ev sahipliği yapıyor

Kuzey Kore'de en son 2019'da düzenlenen Uluslararası Pyongyang Maratonu, çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla bu yıl tekrar yapıldı.

Kuzey Kore, altı yıl sonra ilk uluslararası maratona ev sahipliği yapıyor

Yonhap'ın Kuzey Kore yerel basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 6 yıl aradan sonra uluslararası maraton düzenlendi.

Başkent Pyongyang'da 31'incisi düzenlenen maratona Çin, Romanya, Fas, Etiyopya ve Polonya gibi çeşitli ülkelerden sporcular katıldı.

Ülkenin kurucusu Kim Il-sung'u anmak için düzenlendiği ifade edilen Uluslararası Pyongyang Maratonu, 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Kuzey Kore, altı yıl sonra ilk uluslararası maratona ev sahipliği yapıyor

Öte yandan bir grup yabancı turistin, şubatın sonunda Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği ve geçen yıl ülkeye giden bir grup Rus turist hariç beş yıl içinde ülkeye giriş yapan ilk yabancı turist kafilesi olduğu bildirilmişti.

Kuzey Kore, Şubat 2024'te yaklaşık 100 Rus turisti ülkeye kabul etmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Rusya'nın resmi verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2024 yılı boyunca toplam 880 Rus turistin Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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