Duman 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2023 13:25

Kuzey Kore 2 büyükelçiliğini daha kapattı

Kuzey Kore'nin, bazı ülkelerin ardından Senegal ve Gine'deki büyükelçiliklerini de kapattığı bildirildi.

Kuzey Kore 2 büyükelçiliğini daha kapattı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen bir yetkili, Kuzey Kore'nin son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Senegal ile 1972'de, Gine ile 1969'da diplomatik ilişkiler kuran Kuzey Kore'nin, bu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerini kapattığını ve diplomatik misyon sayısının 53'ten 46'ya düştüğünü kaydetti.

Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı
Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı

Yetkili, bu adımdaki en büyük etkenin "ülkeye yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar" olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore, son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal ve İspanya'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Pyongyang yönetimi, geçen ay, "değişen küresel ortama ve ulusal dış politikaya uygun olarak" yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Kuzey Kore Senegal Gine
Sıradaki Haber
İsrail tanklarının İsrailli sivillerin ölümündeki rolü yine gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
14:37
Fransa Hamas'ın Gazze sorumlusunun mal varlıklarını dondurdu
14:33
Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
14:32
ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama
14:30
Emine Erdoğan'dan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin adım
14:26
Nafaka ödemediği için 81 yaşında hapse girdi
İstanbul Boğazı'nda yunuslar
İstanbul Boğazı'nda yunuslar
FOTO FOKUS
ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama
ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ