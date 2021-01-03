Kuveyt Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, karar 6 Ocak itibarıyla yürürlüğe konulacak ve ikinci duyuruya kadar uygulamada kalacak.

Açıklamada, kararın, sağlık yetkililerinin talimatı üzerine alındığı belirtilerek, geçici olduğu vurgulandı.

Kararın ne zamana kadar geçerli olduğu yönünde ise bilgi verilmedi.

İngiltere'nin güneydoğusunda yeni tip koroanvirüsün (COVID-19) daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen COVID-19’un bir türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.