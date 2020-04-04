Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ikamet eden bir Bangladeş vatandaşının vefat etmesiyle Covid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini belirtti.

Vaka sayısı 469

Ülkede 62 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 469'a yükseldiğini ifade eden Sened, 93 kişinin ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.