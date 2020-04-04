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Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ikamet eden bir Bangladeş vatandaşının vefat etmesiyle Covid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini belirtti.
Vaka sayısı 469
Ülkede 62 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 469'a yükseldiğini ifade eden Sened, 93 kişinin ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
Etiketler: Kuveyt koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 15:35
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