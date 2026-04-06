Kuveyt'te İran'ın misillemesinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar oldu

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan'ın ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verildi.
Atvan, İran saldırıları sırasında ülkenin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düşen şarapnel parçalarının yaralanmalara yol açtığını belirtti.
Saldırıların ardından Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin 22 ihbara müdahale ettiği, orduya bağlı itfaiye ekiplerinin ise 3 ayrı ihbar üzerine olay yerlerine sevk edildiği ifade edildi.
Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, bölgede güvenlik ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.