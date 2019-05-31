İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Danold Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'in kendisine ABD Dışişleri Bakanlığının Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı olarak gösteren resmi bir haritasını hediye ettiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, daha sonra ABD Başkanı Trump'ın "Nice (Güzel, hoş)" yazıp imzaladığı haritayı gösterdi.

Öte yandan ABD'li yetkililerin, gelecek hafta Golan Tepeleri'nde "Trump" isimli yeni yerleşim yerinin temel atma törenine katılacağı öğrenildi.

Kushner'in son durağı İsrail

ABD Başkanı Doanld Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner dün, Fas ve Ürdün ziyaretinin ardından İsrail'e giderek Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

Kushner'e eşlik eden heyette ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın yanı sıra ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da yer alması dikkat çekti.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Kushner kısa bir ortak açıklama yaparken, İsrail Başbakanı, erken seçim kararı alınmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki iş birliğini engellemeyeceğini söyledi.

Bahreyn'deki çalıştayı ağızlarına almadılar

Erken seçim kararını "küçük bir olay" olarak nitelendiren Netanyahu, "Bildiğiniz gibi dün gece küçük bir olay yaşadık. Ancak bu bizi durduramayacak ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trump'ın danışmanı Kushner ise İsrail ile ABD arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu dile getirerek, "İsrail'in güvenliği Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler açısından oldukça kritik ve Başkan Trump'ın da oldukça önem verdiği bir konu" diye konuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın ve bu plan kapsamında gelecek ay Bahreyn'de yapılacak ekonomi çalıştayının gündeme gelip gelmediğine dair bilgi verilmedi.

Ortak açıklamada hem Netanyahu hem de Kushner'in 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak ekonomi çalıştayına değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kushner ve beraberindeki heyet Bahreyn'deki ekonomik çalıştay öncesi salı günü Fas'ı, dün de Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Kaynak: Times of Israel, AA