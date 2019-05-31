Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ulaan Üde şehrinde, şişme oyun parkı güçlü rüzgar nedeniyle havalanarak işlek bir yola çarptı. Bu sırada çocuklar da düştü.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, yaşları 4 ile 6 arasında olan en az 5 çocuğun yaralandığını söyledi. Yetkililer ayrıca, hastaneye kaldırılan 3 çocuğun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Soruşturma komitesi, şişme oyun alanını tutan 6 tekerlekten yalnızca 3'ünün düzgün bir şekilde tutturulduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

Kaynak: Reuters