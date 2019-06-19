İç savaşa sürüklenen Libya'da çatışmalar sürüyor. Kuşatma altındaki başkent Trablus'un dış mahallelerinde silah sesleri kesilmiyor. Hükümet güçleri bu sabah Trablus havaalanını geri almak için kapsamlı bir taarruz başlattı.

TRT Haber ekibinden Elif Akkuş ve kameraman İsmail Dostoğlu o çatışmaların yaşandığı bölgeleri görüntüledi.

Kuşatma altındaki Trablus çevresinde çatışmalar sürüyor

Kuşatma altındaki Trablus'un dış mahallerinde General Halife Hafter'e bağlı birliklerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Kenti çevreleyen mahalleler bir yıpratma savaşına sahne oluyor.

Libya'da her geçen gün sular biraz daha ısınıyor. Diğer taraftarda Hafter'e bağlı güçler var. Ulusal mutabakat güçlerine bağlı askerler Trablus'un ele geçirilmesini önlemeye çalışıyor. Taraflar, özellikle havaalanına yakın bölgelerde birbirlerine üstünlük sağlaya çalışıyor.

TRT Haber ekibi, çatışmaları ve Hafter güçlerinin çekildiği alanları görüntülemek üzere günün ilk saatlerinde harekete geçti.

Hükümet güçleri, Hafter'in Trablus'a saldırı emrinden sonra kuşatmayı yarmak için "Öfke Volkanı" adlı bir karşı taarruz başlatmıştı. Birlikler, daha önce Hafter'e bağlı güçlerin elinde olan bazı bölgeleri geri aldı. Geri alınan bölgelerdeki görüntüler, saldırıların neden olduğu tahribatı da ortaya koyuyor.

Libya ordusuna ait savaş uçaklarının bir kısmı da General Halife Hafter'in elinde. Hava saldırılarında sivil can kayıpları da yaşanıyor.

Trablus'un kaderi havaalanındaki çatışmalara bağlı

Hükümete bağlı birlikler, hafta sonunda Hafter güçlerinin elindeki Uluslararası Trablus Havaalanı'nın güney bölümüne girmeyi başarmıştı. Hedef, havaalanının tümünde kontrolü sağlamak. Havaalanına yakın bölgelerde halen şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı güçlerin bir bölümü karşı taarruz yüzünden siperlerini terk etmek zorunda kaldı. Havaalanı alanı çevresindeki bu çatışmalar, Trablus'a yönelik kuşatmanın kaderini belirleyecek.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: İsmail Dostoğlu