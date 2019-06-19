Polonya’nın güneydoğusundaki Jaroslaw kasabasında yaşayan 19 yaşındaki araba tutkunu Kinga Wawro, arkadaşlarıyla bir yardım kuruluşunun yaptığı ortak çalışma sayesinde kullanışlı bir protez kola kavuştu.

Araba tamiri konusunda hevesli olan Wawro, yeni protez kolu sayesinde öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duymadan uygulamalı sınavlara girebiliyor.

Protez kolun kendisine özgüven sağladığını söyleyen Wawro, bu alanda kendi başına ilerleyeceğini ifade ediyor.

Wawro’nun annesi ise takılan protezin kızını nasıl değiştirdiğini anlatırken, “Çocuğum şimdi mutlu ve gülüyor. Hayallerini yerine getirecek” dedi.

Kaynak: Reuters