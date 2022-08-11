Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yayımladığı 2022 Küresel Genç İstihdam Eğilimi Raporu'nda, dünyada genç nüfusun işe alınma oranında son yıllardaki değişimler değerlendirildi.

Raporda COVID-19'un olumsuz ekonomik etkilerinin en çok gençlere yansıdığı belirtilerek 2020'den bu yana 15-24 yaş arası grubun iş kaybının diğer yaş gruplarından daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gençlerdeki istihdam kaybının baş sebebinin COVID-19 olduğu ve 2019'dan 2020'nin sonuna kadar küresel genç istihdamının 34 milyon azaldığı duyuruldu.

2021'de 75 milyon genç işsiz

2020'de 282 milyon gencin eğitim, iş ve iş eğitiminde yer almadığı, 531 milyon gencin eğitim sebebiyle çalışmadığı ve 396 milyon gencin iş sahasında bulunduğu açıklandı.

Raporda, 2021'de küresel genç işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak saptanırken 75 milyon gencin işsiz, 732 milyon gencin ise çeşitli sebeplerden işten ayrıldığı bilgisi yer aldı.

"Genç işsizlik" bu yıl 73 milyona düşecek

Dünyada COVID-19 tedbirlerinin hafifletilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla genç istihdamının artış göstermekte olduğu vurgulandı. Bu kapsamda 2022'nin sonuna kadar genç işsiz sayısının 73 milyona düşmesi öngörüldü fakat bu rakamın salgın öncesi dönemden 6 milyon daha fazla olduğu hatırlatıldı.

Genç kadınların erkeklere oranla istihdam imkanının daha az olduğuna dikkat çekilerek bu yıl içinde genç yaş grubundaki kadınların yüzde 27,4'ünün iş sahasına dahil olacağı, bu oranın erkeklerde yüzde 40,3 olarak öngörüldüğü bildirildi.

Çevreci tedbirler 24 milyon yeni iş yaratabilir

ILO'nun raporunda genç işsizliğin azaltılması için ülkelere çevrecilik, dijital, sağlık ve eğitim sektörlerindeki yatırımı ilerletme çağrısında bulunuldu.

Küresel alanda yeşil alan ve okyanusları korumaya yönelik gerekli tedbirlerin uygulanması durumunda 2030'a kadar 24 milyon yeni iş imkanının doğacağı ve 8,4 milyon gencin bu iş sahalarında istihdam edilebileceği tahmini yapıldı.