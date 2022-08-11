Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Ansongo ilçesindeki Tessit köyüne DEAŞ bağlantılı terörist gruplarca düzenlenen söz konusu saldırıda 22 asker yaralandı, 37 terörist de etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, saldırı nedeniyle 10 Ağustos'tan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Pazar günü düzenlenen saldırıda ilk olarak 17 askerin öldüğü duyurulmuştu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.