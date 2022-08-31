Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuraklık batık kasaba Aceredo'yu gün yüzüne çıkardı
Tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya da kuraklığın eşiğinde. İspanya'nın Aceredo kentindeki yoğun kuraklık ülkeyi etkilemeye devam ederken, sular altında kalan Aceredo kasabası yeniden gün yüzüne çıktı.
Dünya kuraklıkla mücadele ediyor.
İspanya da az yağış nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya. Ülke genelinde su rezervleri endişe verici boyutta azalmaya devam ediyor.
İspanya'nın Aceredo kentindeki yoğun kuraklık ülkeyi etkilemeye devam ediyor.
Zamanında sular altında kalan Aceredo kasabası kuraklık nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı.
Kasaba şimdilerde yeniden turistik bir cazibe merkezi haline geldi.
Etiketler: İklim Değişikliği İspanya Kuraklık Küresel Isınma
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