Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuleba'dan yabancı savaşçılara 'Rus ordusuna katılmayın' çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslendi.
Kuleba, Rusya'nın ülkesine saldırdığını kaydederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürütüyor" dedi.
"Hayatta kalsanız bile bir savaş suçlusu olacaksınız"
Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenen Kuleba "Yapmayın. Uluslararası mahkemelerde davalar açtık. Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez" sözlerine yer verdi.
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