Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamasında, Rusya'nın, 1989 yılda G-7 ülkeleri tarafından kurulan, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubunun kara listesine alınması gerektiğini savundu.

Kuleba, "Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.