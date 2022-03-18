Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus'un Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıda
[Fotoğraf: Getty]
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı. Bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı bilgisi verildi.
Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği açıklandı.
Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı bilgisi verildi.
Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti
Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği ifade edildi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.
Etiketler: Avrupa Birliği Belarus Rusya Ukrayna
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