Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde bugün meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek."