Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın 6 generali öldürüldü
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.
Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.
Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.
Sıradaki Haber
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz