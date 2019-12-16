Dünya
Kritik toplantı öncesi Hong Kong'da tansiyon yükseldi16 Aralık 2019 Pazartesi 10:05 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:45
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, Pekin'e yapacağı kritik ziyaret öncesinde Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi. Bir alışveriş merkezine giren protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Hong Kong'taki protesto gösterileri, Carrie Lam'in Pekin yönetimiyle yapacağı kritik toplantı öncesinde yeniden alevlendi.
Bir alışveriş merkezini hedef alan protestocular, polisin çok sert tepkisiyle karşılaştı.
Biber gazıyla uzaklaştırılmaya çalışılan bazı protestocuların gözaltına alındığı açıklandı.
Kaynak: Reuters