Kripto paralardaki hareketlilik, ülkelerin madencilik kısıtlamalarıyla devam ediyor.

Çin'de madencilik şirketlerine sert tedbirler uygulanırken, İngiltere'de dünyanın en büyük kripto para borsalarından birine sınırlama getirildi.

"Çin'deki kripto yasağının nedeni yoğun enerji tüketimi"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Özkul, Çin'deki madenciliğin yasaklanmasındaki temel sebebin çok yoğun enerji tüketimi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İngiltere'nin Binance'ın yetkili kurumdan herhangi bir yasal izin almadığı bir kaydının olmadığı gerekçesiyle işlemlerini geçici bir süreyle askıya aldığını söyleyebiliriz.”

Kripto para piyasalarındaki gelişmelerle bitcoin fiyatları son üç yılın en kötü çeyreklik performansını gösteriyor. Fiyatlar şu an 33 bin dolar seviyelerinde.

Peki, kripto paraların önümüzdeki süreçte seyri ne olacak?

Özkul, yatırımcılar nezdinde bu düzenlemelerin kısa vadede endişe verici olabildiğine dikkati çekti.

Uzmanlar yapılacak düzenlemelerin kripto piyasalarını regüle etmek için önemli olduğunu vurguluyor.

