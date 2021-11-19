Almanya'da Köln polisi, Riehl semtinde bir kişinin yerel saatle 15.30'da bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

kreşte bulunan çocuklar eğitimciler tarafından binadan çıkarılırken, tüm çocuklar güvenli şekilde ailelerine teslim edildi.

Yakalanması için Özel Harekat Timi operasyon başlattı

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi.

Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi'nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi.