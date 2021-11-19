Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in, irleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin 50 kilometre kuzeyindeki Khalifa Limanı'nda gizlice askeri bir tesis kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Bahar aylarında uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen çalışmalar üzerine, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, BAE hükümetini Çin'in ülkedeki varlığı konusunda uyardığı, bu konuda iki ülke yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

"ABD'nin baskısıyla inşaat çalışmaları durdu" iddiası

ABD'nin baskısı üzerine şu an ilgili inşaat çalışmalarının durdurulduğu belirtilen haberde, bunun için Biden'ın, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile mayıs ve ağustos aylarında iki kez direkt konuştuğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, BAE yetkililerinin, Khalife Limanı'nda Çin'in yoğun ticari faaliyetlerinin bulunduğunu teyit ettiği ancak gizlice askeri bir yapı kurma girişimi hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını aktardığı belirtildi.

Çin'in son yıllarda BAE ile ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret edilen haberde, halihazırda ülkenin en büyük petrol alıcısı ve ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekildi.