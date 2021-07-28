Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın aksine Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı sert tutum izliyor.

ABD Başkanı Biden’ın Putin’i zor durumda göstermeye yönelik sözleri Kremlin tarafında tepki gördü.

Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen bir zirvede biraraya geldiğini hatırlatan Biden "Putin ile görüştüğümde, gerçek bir sorunu olduğunu fark ettim. Nükleer silahı ve petrol gelirlerinden başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturuyor. Başka hiçbir şeyleri yok. Başının gerçekten dertte olduğunu biliyor ve bence bu, onu çok daha tehlikeli yapıyor" dedi.

Kremlin, Biden'ın Rusya'nın sadece nükleer silah ve petrole sahip olduğunu söylemesinin yanlış olduğunu ve Rusya hakkında eksik bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Kremlin Joe Biden'in Rusya’ya yönelik sözlerinin haddini aştığını belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Biden’ın Ulusal İstihbarat Dairesi'ni ziyareti sırasında bu konuşmayı yaptığını ve iyi bir etki bırakma amacı taşıdığını vurguladı.

Biden, ziyareti sırasında ABD istihbarat servislerinin Rus muadillerinden üstün olduğuyla övünmüştü.

"ABD rakibimiz"

Peskov, ilişkileri normalleştirme çabalarının devam etmesine rağmen ABD'nin Rusya'nın rakibi olduğunu söyledi.

Üst düzey ABD ve Rus yetkililer çarşamba günü stratejik nükleer istikrar konulu görüşmeleri sürdürüyor.

