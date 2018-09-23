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Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya Kuzey Akım 2'yi tek başına inşa edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini Rusya’nın tek başına inşa edebileceğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya Kuzey Akım 2yi tek başına inşa edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, Kuzey Akım 2 projesini Rusya’nın tek başına finanse edeceğine yönelik Alman medyasında yer alan iddiaları gazetecilere değerlendirdi.

"ABD yaptırım uygularsa projeyi Rusya tek başına inşa edebilir"

Rusya’nın projeyi tek başına gerçekleştirecek imkana sahip olduğunu belirten Peskov, "ABD yaptırım uygularsa projeyi Rusya tek başına inşa edebilir. Ancak böyle bir holiganlığın (ABD yaptırımı) yaşanmayacağını umuyoruz" dedi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’da dün yayımlanan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin Kuzey Akım 2 yönelik yaptırım uygulaması halinde projeyi Rusya’nın tek başına tamamlayacağına dair Almanya Başbakanı Angela Merkel’e söz verdiği iddia edilmişti.

Proje maliyetinin 10 milyar euro civarında olması bekleniyor

Maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de var.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington’ın projede yer alan şirketlere yaptırım uygulamayı planlamadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, rusya, kremlin, abd, kuzey akım 2, doğalgaz boru hattı projesi
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