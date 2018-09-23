İsveç'te Stockholm Camii yine hedef oldu

Stockholm Polis Sözcüsü Anna Westberg, sabah saatlerinde Stockholm Camii'nin içinde duvara yapıştırılmış patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı.

Patlayıcının el yapımı olduğunu belirten Westberg, maddenin etkisiz hale getirildiğini ve olayı "tehdit" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İsveç İslam Birliği Derneği Başkanı Mohamed Temsamani de, camilere yönelik tehditlerin gerçek haline geldiğini belirtti.

Caminin birkaç kez saldırıya uğramasına rağmen güvenlik kamerası isteklerinin reddedildiğini vurgulayan Temsamani, ''Polis yönetiminde biz buraya güvenlik kamerası yerleştirmeliyiz. Aksi halde onlarca insanın güvenliği tehlikede" diye konuştu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camii 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Kaynak: AA