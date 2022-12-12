Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kosova'daki duruma değinen Peskov, "Kosovalı Sırpların tüm haklarının korunmasından ve bu durumla ilgili tüm belgeler kapsamında tarafların üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yanayız. Sırpların çıkarlarının sağlanması bizim için önemlidir. Tarafların barışçıl nitelikte çaba sarf etmesinden ve durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

Buradaki gerginlik seviyesinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova'daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek talebinde bulunmadığını söyledi.

Rusya'nın nükleer doktrininin değiştirilip değiştirilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu konuda hızlı eylemler söz konusu değil" ifadesini kullandı.