Siyasetçiler, ülke basınında henüz yetkili makamlarca bile açıklanmayan bazı bilgilerin operasyonla beraber manşetlere taşınmasına tepki gösterdi.

3 binden fazla güvenlik gücünün katıldığı "ülke tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelendirilen baskınların şüphelilere önceden bildirilmiş olabileceği iddiaları üzerinde siyasetçiler, bu iddiaların araştırılması için Meclis'te bir "araştırma komisyonu" kurulmasını istedi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Jan Korte de Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den (SPD) konuyla ve tutuklananlarla ilgili hükümetten açıklama istedi.

Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, istihbarat servisinden ayrıntıları öğrenmek için konuyu yaklaşan toplantının gündemine alacağını açıklamıştı.

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.

"Kangal" ismi neden verildi

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatınca, Türk çoban köpeği olan "Kangal" ismi verilen ve "Kangal Operasyonu" kod adıyla yürütülen gizli soruşturma, Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Aralık'ta düzenlenen "Gölge Operasyonu" ismiyle şafak baskını düzenlenerek icra edilmişti. Operasyonda 150'den fazla mekan basılıp aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 54 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 25 kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre istihbarat servisinin her yıl operasyonlara verilecek bir isim listesi hazırladığı, bu isimlerin operasyonlara tesadüfen verildiği belirtildi.

Gizli operasyonlara verilen isimlerin gelenek olarak kolayca hatırlanabilmesi için konuyla bağlantılı olması ancak dışarıya operasyonla ilgili bir bilgi ifşa etmemesi gerektiği ifade edildi.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.