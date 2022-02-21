Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin açıkladı: Putin Donetsk ve Luhansk'la ilgili kararını verdi
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiğini açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü duyuruldu.
Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.
Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.
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Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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