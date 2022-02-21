Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 6 ölü
[Temsili Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Ibanda kasabasında 2 gündür devam eden şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Heyelanda 4'ü aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yağmur sezonunda şiddetli yağışların görüldüğü ülkenin doğusunda sık sık heyelan ve sel felaketi yaşanıyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Doğal Afet Heyelan
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