Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'nun bu gerilimi artırdığına işaret eden Peskov, "Gerilimin, ABD ve NATO'nun bilgi ve somut eylemleri ile artırıldığına dikkat çekmek istiyoruz. Burada tanık olduğumuz bilgi histerisini kastediyorum. Bu histeri, büyük miktarda yalan bilgilerle çerçevelenmiştir" şeklinde konuştu.

NATO tarafından yapılan açıklamaların "dostça olmadığını" vurgulayan Peskov, şunları kaydetti:

"NATO’nun askeri güçleri ve araçlarını doğu kanadında artırma yönündeki açıklamalarını duyuyoruz. Tüm bunlar, gerilimin artmasına neden oluyor. Bunlar Rusya yüzünden değil, NATO ve ABD yüzünden ve yaydıkları bilgiler nedeniyle gerçekleşiyor. Bu tür eylemler ve sınırlarımızın yakınlarında artan NATO faaliyetleri, ülkemizin güvenliğinden sorumlu ordumuz tarafından göz ardı edilemez."

"Ukrayna, temas hattında askeri varlığını yoğunlaştırıyor"

Ukrayna'nın Donbas'taki temas hattında askeri varlığını yoğunlaştırdığını belirten Peskov, "Bu, saldırı eylemleri için hazırlık yapıldığı anlamına geliyor. Gerçekten böyle bir tehdit var. Savunma veya saldırı için kullanılan her silah, Kiev'deki sinirli kişileri bu operasyonu başlatmaya teşvik ediyor. Bu bizi endişelendiriyor. Tehdit var ve bu tehdit seviyesi eskisine göre daha yüksek" dedi.

Peskov, NATO ülkelerinin, Kiev yönetimini Ukrayna meselesini güçle çözme yönündeki eylemlerini engellemesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki anlaşma taslağını Aralık 2021'de ilettiklerini hatırlatan Peskov, "Güvenlikle ilgili müzakereleri başlatan biziz ve bu hafta, gelecekte bu tür gergin durumları önleyecek tekliflerimize yazılı yanıtları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.