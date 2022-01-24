Gana Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kwasi Opoku-Amankwa, televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede 135 öğrencide virüsün Delta varyantına rastlanması üzerine okullarda salgına karşı yeni önlemler alındığını duyurdu

Liselerde COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildiğini kaydeden Opoku-Amankwa, "Okullarda bu dönem için 15 yaş ve üzeri her öğrencinin COVID-19 aşısı olması önemlidir. Bu yüzden velilerden çocuklarının okula gitmeden önce aşılanmalarını sağlamalarını rica ediyoruz" dedi.

Opoku-Amankwa, aşı olmayan öğrencileri okullardan geri çevirmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Şubattan sonra hedef gruplara aşı zorunlu

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 16,5'ine aşı uygulanmış durumda.

Ülkede yeniden başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde şubattan itibaren hükümet ile sağlık çalışanları da dahil hedeflenen gruplar için aşı zorunlu hale gelecek.

Gana'da salgının başlangıcından bu yana 155 bin 665 kişide COVID-19'a rastlandı, bunlardan 151 bin 68'i sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1370 kişi yaşamını yitirdi.