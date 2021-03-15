Prens Harry ve Meghan Markle verdikleri röportaj ile Buckingham Sarayı'nı ırkçılık ile suçlamıştı.

Kraliyet'ten 'zorbalık' iddialarını araştırma adımı

Ilımlı mesajlarla durumu geçiştiren Kraliyet ailesi, Saray’da yaşadığı dönem çalışanlara zorbalık yaptığı iddia edilen Düşes Markle'ın yaptıklarını araştırmaya koyuldu. Bağımsız bir hukuk ofisinin kapısını çaldı.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Kraliyet kaynakları da Markle ile ilgili iddiaların buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğuna dair imalarda bulundu.

Markle soruşturulacak kişilerin isimlerini istiyor

Ünlü çiftin soruşturmaya katılması beklenmiyor.

İncelemenin amacı, geçmiş ve şimdiki personelin soruşturularak olaylara dair kanıt toplamak. Saray, soruşturmaya katılan herkesin "rahat hissetmesini" sağlamak için sürecin "kamuya açık olarak yürütülmemesi" gerektiğine karar verdi.

İddialara karşı avukatlarına başvuran Markle ise kendisini "zorba" diye niteleyen saray çalışanlarının kim olduğunu bilmek istiyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları söz konusu iddiaları "yanıltıcı ve zararlı bilgilere dayalı hesaplanmış bir karalama kampanyası" diye nitelemişti.

Meghan hakkındaki iddialar

Düşes Markle’ın, Kensington Saray’ında bulunduğu dönemde iletişim sekreteri olan Jason Knauf, Markle’ın iki kişisel asistanı kovduğunu ve üçüncüsünün güvenini zayıflattığını iddia ederek 2018'de Düşes aleyhine şikayette bulunmuştu.