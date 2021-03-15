Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tesla fabrikasında yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Tesla CEO'su ve ünlü girişimci Elon Musk'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında COVID-19 vakası tespit edildi.
ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı.
Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 COVID-19 vakası bildirildi. Bu rakamın aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı.
10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.
Etiketler: Koronavirüs Elon Musk Tesla
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