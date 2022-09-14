Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kraliçe'nin son hava yolculuğuna uçuş takip rekoru
Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuş tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı. Uçuşu 5 milyon kişi takip etti.
Flightradar24 sitesi açıklamasında, “Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı.
5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti” denildi.
Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube’dan canlı takip etti.
Etiketler: İkinci Elizabeth
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