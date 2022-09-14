Öğleden sonra başkent Nur Sultan'a ulaşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i havaalanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Koronavirüs salgının ilk aylarından beri yurt dışına çıkmayan Şi, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yabancı ülkeyi ziyaret ediyor. Şi Cinping, son resmi ziyaretini Ocak 2020'de Myanmar'a yapmıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Kazak-Çin kapsamlı ortaklığının güçlendirmesine yönelik önerileri tartışacağı" ve "ikili anlaşmalara imza atacağı" bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan videoda, havaalanındaki karşılama sırasında Şi ve Tokayev ile heyetlerindekilerin sıhhi maskeler taktığı görüldü.

Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

Şi, Kazakistan'ın ardından Özbekistan'ı ziyaret ederek Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Semerkant'ta düzenlenecek Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yüz yüze görüşme yapılması bekleniyor. İki lider en son şubatta Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde Pekin'de bir araya gelmişti.