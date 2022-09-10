Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kraliçe Elizabeth modayı diplomasi olarak kullandı
Kraliçe 2. Elizabeth, yıllarca renkli kıyafetleri, şapkaları, taçları ve mücevherleriyle ilgi odağı oldu. Moda uzmanlarına göre kraliçe, kıyafetlerini aynı zamanda diplomasi aracı olarak kullandı. Giysilerinin renkleri ve desenleriyle, diplomatik mesajlar verdi...
Kraliçe Elizabeth hükümdarlığı boyunca moda dünyası tarafından yakından takip edildi.
Birbirinden şık giysileri ve göz kamaştıran takılarıyla gündeme geldi. Ancak uzmanlara göre bunu sadece şıklık ve zarafet adına yapmadı.
Kraliçe, modayı diplomatik bir araç olarak da kullandı.
Kraliçe, 1986'da Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarı oldu ve resmi akşam yemeğinde Çin'in ulusal çiçeğiyle süslenmiş bir elbise giydi.
1983'teki ABD ziyaretinde de benzer bir tutum sergiledi.
Falkland Adaları savaşına yardım ettiği için ABD'ye teşekkür etmek amacıyla Kaliforniya gelincikleriyle işlenmiş bir elbise giydi.
1960'da Tayland kralı Kraliçe'ye sarı kuşak ve nişan hediye etmişti. Kraliçe 1972'deki Tayland gezisinde bu aksesuarları kullanmayı ihmal etmedi.
Kuşak ve nişanla uyumlu olması için özel tasarlanmış bir elbise de giydi. Bu kıyafet, sözsüz teşekkür olarak adlandırıldı.
Kraliçe desenler kadar renkleri de diplomatik mesaj olarak kullandı.
1970'teki Avustralya'ya yaptığı ziyarette, ülkenin ulusal rengi olan sarı bir takım giydi.
Kraliçe, Afrika ziyaretleri sırasında da sık sık, kıtadaki ülkelerin bayraklarında kullanılan sarı ve yeşil renklerini tercih etti.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
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