Fransız temizlik görevlisi Ludovic Franceschet Paris'teki Seine Nehri'nden iki bisiklet, bir scooter, bir minyatür Eyfel Kulesi çıkardı. Sonra da sosyal medyada paylaştı. Amacı, çevre kirliliğine dikkat çekmek.

Temizlik görevlisi Franceschet hafta içinde sokakları temizliyor. Hafta sonunda da, ipin ucuna bağladığı mıknatısla nehrin içinde çöp arıyor.

Küçük olanları oltayla çıkarıyor. Büyük parçaları çıkarmak için suya kendisi girmek zorunda kalıyor.

Bulduğu atıkları sosyal medya hesabında paylaşıyor amacı "çevre kirliliğiyle hepimiz mücadele edebiliriz" mesajı vermek.