Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransız temizlik görevlisi bulduğu atıkları sosyal medyada paylaşıyor
Fransa'nın başkenti Paris'te bir temizlik görevlisi, Seine Nehri'nde bulduğu çöpleri sosyal medyada paylaşıyor. Amacı, çevre kirliliğine dikkati çekerek, farkındalık oluşturmak. Nehirden çıkanlar arasında ise bisiklet ve scooter bile bulunuyor.
Fransız temizlik görevlisi Ludovic Franceschet Paris'teki Seine Nehri'nden iki bisiklet, bir scooter, bir minyatür Eyfel Kulesi çıkardı. Sonra da sosyal medyada paylaştı. Amacı, çevre kirliliğine dikkat çekmek.
Temizlik görevlisi Franceschet hafta içinde sokakları temizliyor. Hafta sonunda da, ipin ucuna bağladığı mıknatısla nehrin içinde çöp arıyor.
Küçük olanları oltayla çıkarıyor. Büyük parçaları çıkarmak için suya kendisi girmek zorunda kalıyor.
Bulduğu atıkları sosyal medya hesabında paylaşıyor amacı "çevre kirliliğiyle hepimiz mücadele edebiliriz" mesajı vermek.
Etiketler: Fransa
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