Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor

Sabahın erken saatlerinde Zveçan'da toplanan 1000'den fazla Sırp, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin Zveçan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun karşısında 250 metre uzunluğunda bir Sırp bayrağı açarak "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir" sloganları attı.

Zveçan Belediye Meclisi eski Başkanı Srdan Milosavljevic, burada yaptığı konuşmada, protestoları sonlandırmak için Kosova polisine ait özel kuvvetlerin belediye binalarından ayrılması, "sahte" olarak nitelendirdiği yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının, belediye binalarına gelmemesi ve pazartesi bölgede yaşanan gerilimin ardından tutuklanan 2 Sırp'ın serbest bırakılması yönündeki taleplerini yineledi.

KFOR ekiplerinin de sabah saatlerinde Zveçan belediye binası çevresinde oluşturdukları güvenlik kordonuna dikenli tel çekerek güvenlik önlemlerini artırdıkları gözlendi.

Sırpların, talepleri yerine getirilinceye kadar belediye binaları önünde beklemeye devam edecekleri bildiriliyor.

Öte yandan, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi de açıklama yayımlayarak Sırplara KFOR askerlerinin güvenliğini tehlikeye atma çağrısı yaptı.

Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimlerin kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.