ABD'de başkan adayı DeSantis seçim kampanyasına başladı

Seçim kampanyasında konuşan Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaleti için yaptığı 37 yıllık senatörlük görevine atıfta bulunarak, "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu kampanyasının, Biden'ı Delaware'deki bodrumuna geri göndereceğimizi bilerek başladığını bildirmek benim için harika." dedi.

ABD'nin "yanlış yönde ilerlediğini" belirten DeSantis, ülkenin Meksika sınırında yaşanan yasa dışı geçişler ve borç limiti krizi gibi ülkeyi meşgul eden meselelerin bunu tasdiklediğini aktardı.

12 şehirde 4 günlük seçim kampanyası

DeSantis, "ABD'nin düşüşü kaçınılmaz değil. Bu bir seçim ve ülkemiz için yeni bir yön seçmeliyiz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu" adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük seçim kampanyası yürütecek.

ABD Temsilciler Meclisinde 2013'ten 2018'e kadar milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.

Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.

DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.