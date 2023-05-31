Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 10:34

ABD'de başkan adayı DeSantis seçim kampanyasına başladı

ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, seçim kampanyasına Iowa eyaletinden başladı.

ABD'de başkan adayı DeSantis seçim kampanyasına başladı
[Fotograf: Reuters]

Seçim kampanyasında konuşan Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaleti için yaptığı 37 yıllık senatörlük görevine atıfta bulunarak, "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu kampanyasının, Biden'ı Delaware'deki bodrumuna geri göndereceğimizi bilerek başladığını bildirmek benim için harika." dedi.

ABD'nin "yanlış yönde ilerlediğini" belirten DeSantis, ülkenin Meksika sınırında yaşanan yasa dışı geçişler ve borç limiti krizi gibi ülkeyi meşgul eden meselelerin bunu tasdiklediğini aktardı.

12 şehirde 4 günlük seçim kampanyası 

DeSantis, "ABD'nin düşüşü kaçınılmaz değil. Bu bir seçim ve ülkemiz için yeni bir yön seçmeliyiz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis "Büyük Amerika'nın geri dönüş turu" adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük seçim kampanyası yürütecek.

ABD Temsilciler Meclisinde 2013'ten 2018'e kadar milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.

Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday

Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.

DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
NATO'dan Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimine kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı
11:11
Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
11:08
Taliban'a göre Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
11:05
Küresel ısınma nedeniyle 'orman yangını sezonu' daha erken başlıyor
11:11
Nevşehir'de tarihi eser operasyonu: Altın objeler ele geçirildi
11:07
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 2 tutuklu
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ