Bakan Özer’in sözünü verdiği tabletlerin dağıtımı, Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde yapıldı.

Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala, Bakan Özer’in Kosova ziyaretinde Türkçe eğitiminin sıkıntılarıyla çok yakından ilgilendiğini ve çözüm üretme konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

"Bir uçak dolusu malzeme daha gelecek"

Tabletlerin teknolojik atılım projesinin sadece bir ayağını oluşturduğuna dikkati çeken Kala, “Tabletlerin ardından okullarda akıllı tahtalar olacak, öğretmenlere Türkiye’de seminerler düzenlenecek ve bunun yanı sıra kitaplar gelecek. Benim bildiğim kadarıyla bir uçak dolusu malzeme daha gelecek” dedi.

Kala, gelecek yıl mayıs ayında lise son sınıflara Türkiye'deki üniversitelere tanıtım gezisi düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Ülke genelindeki Türk öğrenci ve öğretmenlere 2 bin 860 tablet dağıtıldı. Çeşitli eğitim materyallerinin dağıtımına ileriki dönemde de devam edilecek.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, hediyeler için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.