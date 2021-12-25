19 Eylül'de faaliyete geçen İspanya'nın La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağındaki patlamalar sona erdi.

Yetkililer, bir süredir sessizliğe bürünen yanardağın faaliyetinin tamamen durduğunu açıkladı.

Yanardağın aktif olduğu gün sayısı ''85 gün 18 saat'' olarak hesaplandı.

94 milyon metreküplük lav akışı

Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen yanardağ toplamda 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.

Yanardağın aktif olduğu zaman diliminde yaralanma veya can kaybı olmadı.

Hasar 900 milyon euro

3 bine yakın bina yıkıldı.

Yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Patlamadan kaynaklanan hasar 900 milyon euroyu geçti.