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Dünya
AA 22.01.2024 19:03

Kosova Mehmetçik'e emanet: Her türlü tehdide yanıt vermeye hazırız

Mehmetçik, 25 yıldır Kosova’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için çaba gösteriyor. Ekim ayından bu yana, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü Komutanlığını Tümgeneral Özkan Ulutaş yapıyor. Tümgeneral Ulutaş, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemeye ve her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Özkan Ulutaş, KFOR misyonundaki görevi ve Kosova'daki mevcut güvenlik durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kosova'da insanların kalıcı barış ve güvenlik içinde yaşamayı arzuladığını gözlemlediğini belirten Ulutaş, "KFOR olarak, Kosova'da yaşayan tüm insanların yararına, tarafsız şekilde emniyetli ve güvenli bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bölgedeki güvenlik durumunun genel olarak sakin ancak kırılgan olduğu değerlendirmesinde bulunan Ulutaş, tüm güvenlik gelişmelerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Ulutaş, KFOR Komutanı olarak görevlendirilmenin kendisi için bir onur olduğunun altını çizerek, "Bunun, Türkiye'nin KFOR misyonuna ve bölgedeki istikrara yönelik uzun süredir devam eden desteğinin ve kararlılığının bir başka göstergesi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Belgrad-Priştine Diyaloğu'nu desteklemeye devam edeceğiz"

KFOR'un yaklaşık 25 yıldır Kosova'da tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağladığına dikkat çeken Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında da buna devam edeceğiz. Gerilimin tırmanmasını önlemek için çabalarımızı sürdüreceğiz ve her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduğumuz konusunda sizi temin etmek isterim. Önceliğimiz, sorumluluk alanımızdaki tüm yerel paydaşlarla tarafsız, sağlam, güvene dayalı ve sürdürülebilir iletişimi devam ettirmektir. (NATO) Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'in ifade ettiği gibi istikrar, tüm tarafların çatışma yerine diplomasiyi seçmesine bağlıdır. Diplomatik çabaların ilerlemesi için gerekli güvenli ortamı sağlayarak Belgrad-Priştine Diyaloğu'nu desteklemeye devam edeceğiz. Kosova'da yaşayan tüm insanlar için kalıcı barış ve istikrarın tek yolu budur."

KFOR’un ihtiyaç duyulduğu sürece Kosova'daki görevine devam edeceğinin altını çizen Ulutaş, misyonun personel sayısındaki değişikliğin sahadaki koşullara ve Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararına dayandığını ifade etti.

Ulutaş, Kosova'nın kuzeyinde 2023'te yaşanan gerilimleri ve KFOR birliklerine yönelik saldırılara da değinerek, "Bunlar kabul edilemez ve faillerin hesap vermesi gerekir. Priştine ve Belgrad'daki ilgili makamlara, gerçeklerin ortaya ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli hukuki soruşturmaların yürütülmesi yönünde çağrıda bulunduk." dedi.

NATO'nun Kosova'da artan gerilimin ardından ülkeye yüzlerce ilave personel konuşlandırdığına dikkat çeken Ulutaş, ülkenin kuzeyinde takviyeyi dört katına ve sınır bölgesi de dahil devriye sayısını üç katına çıkardıklarını dile getirdi.

Ulutaş ayrıca güvene dayalı iletişim ve koordinasyonu geliştirmeyi önceliği olarak belirlediğini ve Sırbistan Genelkurmay Başkanı ile Kosova'daki kurumlar ile yakın temasta olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye, barış gücünün komutasını ilk defa devraldı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te devraldı.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Ulutaş, 10 Ekim'e kadar görev yapacak.

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