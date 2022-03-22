Kosova, Karadağ ile sınır anlaşmasının yeniden tartışmaya açmak için Karadağ‘daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Konuyu gündeme getiren Başbakan Albin Kurti, dört yıl önce belirlenen sınırın ülkesinin aleyhine olduğunu savundu.

Mevcut sınır ile Kosova’nın 8 bin 200 hektarlık toprağı “Karadağ’a hediye ettiğini” söyleyen Kurti, geçmiş hükümeti suçladı.

Başbakan Kurti, içinde Rus ve Sırp yanlısı unsurların bulunduğu önceki kabineye kıyasen, Karadağ’ın yeni hükümetiyle konuyu müzakere etmenin daha kolay olacağını söyledi.

Anlaşma 2018 yılında Kosova Meclisi’nde kabul edilmişti

Topraklarının haksız yere ve hatalı bir şekilde komşu ülkeye bırakıldığını iddia etti.

Karadağ‘da hükümetin Şubat ayında düşürülmesinin ardından yeni hükümeti kurma görevi Arnavut asıllı siyasetçi Dritan Abazoviç’e verildi.

Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması, Başbakan Kurti’nin partisinin yoğun muhalefetine rağmen 2018 yılında Kosova Meclisi’nde kabul edilmişti.

Anlaşma, Avrupa Birliği tarafından Kosova'ya vize muafiyeti verilmesi için de şart koşulmuştu.