Virüsün etkili olduğu yılın ilk çeyreğinde, dijital platformlara üye olanların sayısı geçmiş dört yıla oranla artış göstererek yüzde 15,8'i gördü.

Televizyon kanalları da daha fazla film yayınlamaya başladı.

Sanal alışverişlerde, gelişmiş ev sinema sistemleri, ses sistemleri ve yüksek çözünürlüklü akıllı televizyon satışları ön plana çıktı.

Ev sinema sistemlerine talep yüzde 86'ya çıktı. Evler lüks sinema salonlarına dönüştü.

Sinema salonlarının sonu mu?

İşte bu süreçte, virüsle mücadele nedeniyle kapanan sinema salonları da tehlikeye girdi.

Oyuncular bir yana, sinema salonlarının iflasın eşiğine gelmesi “sinemanın sonu mu geliyor?” tartışmalarına yol açtı.

Hükümetler normalleşme sürecini başlatırken, sinema sektörü için atılan adımlar hala yetersiz.

Fransız Sinema Yönetmenleri Birliği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gönderdiği mektupta acil destek çağrısında bulundu.

İtalya’da kitapçıların ve müzelerin açılmasına izin verilmesine rağmen, tiyatro ve sinema salonlarının kapalı kalması üzerine sendikalar olağanüstü yardım çağrısı yaptı.

Alman Sinema Derneği, kısıtlamalar iki ay daha devam ederse, sinema salonlarının yarısının iflas edebileceğini duyurdu.

Bu konuda beklenen adım ise İspanya’da atıldı.

Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan mali destek programı kapsamında, sahne sanatları, müzik ve sinema gibi sektörlerin her birine 40 milyon euro aktarılacağı duyuruldu.

Amerikan sineması ise şansını büyük yapımlarla denemeye devam ediyor.

Hollywood’un aksiyon filmleri yıldızı Tom Cruise'un, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile uzayda film çekmek için görüştüğü ortaya çıktı.

Projeye Elon Musk'ın SpaceX şirketi de destek verecek.