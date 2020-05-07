Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kenya'da şiddetli yağış nedeniyle can kaybı artıyor
Afrika ülkesi Kenya'da Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 30 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 3 haftadır şiddetli yağışla boğuşan ülkede can kaybı 194'e çıktı. 100 binden fazla kişi yerinden oldu.
Yollar nehre döndü. Evinden çıkabilenler güçlükle yürüyerek güvenli yerlere sığındı.
Kenya Meteoroloji Servisi şiddetli yağışların mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
Yetkililer, sel felaketinin, "koronavirüs salgınının yayılmasına karşı yürütülen mücadeleyi" zorlaştırdığını belirtiyor.
Kenya’da 26 kişi salgında hayatını kaybetti.
Aşırı yağışlardan nasibini alan bir diğer ülke ise Kenya’nın komşusu Somali. Sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Afet nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu.
Koronavirüs salgını ve çekirge istilasının ardından sel felaketi Somali’deki insani durumu daha da kötüleştiriyor.
Somali'de şimdiye kadar 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.
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