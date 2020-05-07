Yollar nehre döndü. Evinden çıkabilenler güçlükle yürüyerek güvenli yerlere sığındı.

Kenya Meteoroloji Servisi şiddetli yağışların mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Yetkililer, sel felaketinin, "koronavirüs salgınının yayılmasına karşı yürütülen mücadeleyi" zorlaştırdığını belirtiyor.

Kenya’da 26 kişi salgında hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlardan nasibini alan bir diğer ülke ise Kenya’nın komşusu Somali. Sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Afet nedeniyle 200 bin kişi yerinden oldu.

Koronavirüs salgını ve çekirge istilasının ardından sel felaketi Somali’deki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Somali'de şimdiye kadar 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.

